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Руководитель ETIC: 27 сентября - это особый день для Азербайджана

Руководитель ETIC: 27 сентября - это особый день для Азербайджана "Прибыв в Баку, я понял, что 27 сентября - это особый день для Азербайджана. И для нас особенно интересно быть здесь в этот день".
Карабах
27 сентября 2021 г. 09:23
Руководитель ETIC: 27 сентября - это особый день для Азербайджана

"Прибыв в Баку, я понял, что 27 сентября - это особый день для Азербайджана. И для нас особенно интересно быть здесь в этот день".

Об этом Report заявил руководитель Extreme Travelers International Congress(ETIC) Кожэ Шпорли.

"Мы чувствуем эмоции, которые испытывает Ваш народ к этим землям", - заявил К. Шпорли, прибыв в Международный аэропорт Физули с группой известных международных путешественников.

Он отметил, что они первая туристическая группа, прибывшая в Карабах, что не может не вызывать чувство гордости.

"Мы надеемся, что это посодействует мирному развитию региона - это очень важно", - добавил руководитель ETIC.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День памяти.

Минул ровно год с 27 сентября 2020 года, когда азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

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Версия на английском языке Kolja Spöri: September 27 - special day for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Koje Şporli: "27 sentyabr – Azərbaycan üçün xüsusi gündür"

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