Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях

Азербайджан успешно продолжает восстановительные работы на освобожденных территориях.

Азербайджан успешно продолжает восстановительные работы на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева "Национально-государственное строительство великого лидера Гейдара Алиева и современная стратегия развития".

"Великая победа доблестной Азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне является важным историческим событием, имеющим огромное моральное значение для азербайджанского народа, и формирующим новые реалии в регионе. Это судьбоносный и славный этап нашего национального развития, начатый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым во имя сильного, независимого, суверенного Азербайджана и успешно завершенный президентом Ильхамом Алиевым. 8 ноября 2020 года, обращаясь к народу с радостной вестью об освобождении города Шуша, президент Ильхам Алиев сказал следующее: "Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца".

Эти слова президента Ильхама Алиева следует понимать не только как исполнение воли отца, но и как торжество мудрой политики, основанной Гейдаром Алиевым и продолженной в дальнейшем, государственного строительства и современной стратегии развития", - говорится в статье.