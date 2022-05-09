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Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях

Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджан успешно продолжает восстановительные работы на освобожденных территориях.
Карабах
9 мая 2022 г. 12:14
Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях

Азербайджан успешно продолжает восстановительные работы на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева "Национально-государственное строительство великого лидера Гейдара Алиева и современная стратегия развития".

"Великая победа доблестной Азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне является важным историческим событием, имеющим огромное моральное значение для азербайджанского народа, и формирующим новые реалии в регионе. Это судьбоносный и славный этап нашего национального развития, начатый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым во имя сильного, независимого, суверенного Азербайджана и успешно завершенный президентом Ильхамом Алиевым. 8 ноября 2020 года, обращаясь к народу с радостной вестью об освобождении города Шуша, президент Ильхам Алиев сказал следующее: "Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца".

Эти слова президента Ильхама Алиева следует понимать не только как исполнение воли отца, но и как торжество мудрой политики, основанной Гейдаром Алиевым и продолженной в дальнейшем, государственного строительства и современной стратегии развития", - говорится в статье.

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Версия на английском языке Azerbaijan successfully continues restoration work in liberated territories, official says
Версия на азербайджанском языке PA rəhbəri: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərini uğurla davam etdiririk"

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