Руденко: Обстановка в Карабахе стабилизировалась

Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации Карабаха

"Российский миротворческий контингент, несущий ответственность за безопасность в доверенном ему регионе, принимает меры для недопущения милитаризации Карабаха. Эта работа проводится в полном соответствии с положениями Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года".

Как сообщает Report, об этом в интервью порталу "Москва-Баку" заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя вопрос о переброске Арменией через Лачинский коридор на азербайджанскую территорию под видом гражданских на гражданских же автомобилях армянских военных.

"Важный фактор – настрой сторон на поддержание регулярных контактов с российскими миротворцами, создание максимально благоприятных условий для выполнения ими соответствующих задач. В этой работе неизбежно могут возникать вопросы, требующие совместных решений. Наши миротворцы и лично командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов пользуются высоким доверием обеих сторон, что безусловно помогает поддержанию стабильной обстановки в районе проведения миротворческой операции", - заявил А. Руденко.

По его словам, обстановка в Карабахе стабилизировалась, созданы условия для налаживания мирной жизни. "Гарант безопасности – российский миротворческий контингент, развернутый вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора в соответствии с Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября...

Разумеется, мы понимаем, что Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия, нормализации двусторонних отношений. На этом пути предстоит преодолеть немало трудностей и препятствий. Выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями, мы делаем акцент на том, что стабильность и устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону", - заявил замглавы МИД РФ.