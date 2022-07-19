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Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению

Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению "Спустя много лет наши земли были освобождены от оккупации и произошло это в результате решительной политики президента Ильхама Алиева. Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению, и это вселяет радость".
Карабах
19 июля 2022 г. 10:05
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению

"Спустя много лет наши земли были освобождены от оккупации и произошло это в результате решительной политики президента Ильхама Алиева. Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению, и это вселяет радость".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев.

"Благодарю тех, кто первыми переселились в село Агалы в Зангилане. Здесь впервые в Азербайджане реализована концепция "умного села", в которой созданы современные условия. На всех освобожденных территориях продолжаются крупномасштабные работы", - отметил председатель госкомитета.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev: "Bayram əhval-ruhiyyəsilə Böyük qayıdışın ilk addımını atırıq"

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