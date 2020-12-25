Россия внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет МККК для помощи Карабаху

Россия внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Россия внесла 2 млн швейцарских франков (2,25 млн долларов США) в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД России.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации в бюджет МККК внесен добровольный взнос в размере 2 млн швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.