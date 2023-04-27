Захарова: Россия считает важным, чтобы Армения вносила свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок

Мы считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок.

Мы считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Официальный представитель МИД России отметила, что в настоящее время как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и по политическим линиям продолжаются необходимые усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.