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Захарова: Россия считает важным, чтобы Армения вносила свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок

Захарова: Россия считает важным, чтобы Армения вносила свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок Мы считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок.
Карабах
27 апреля 2023 г. 13:48
Захарова: Россия считает важным, чтобы Армения вносила свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок
Мария Захарова

Мы считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Официальный представитель МИД России отметила, что в настоящее время как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и по политическим линиям продолжаются необходимые усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Rusiya Ermənistanın qarşılıqlı məqbul həll yollarının axtarışına töhfə verməsini vacib hesab edir”
Версия на английском языке Zakharova: Armenia must contribute to search for mutually acceptable solutions

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