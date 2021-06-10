Захарова: Россия рассчитывает, что процесс разминирования в Карабахе будет ускорен

РФ рассчитывает, что процесс разминирования в Нагорном Карабахе будет ускорен, заявила Захарова.

Россия рассчитывает, что процесс разминирования в Нагорном Карабахе будет ускорен.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Призываем к налаживанию вопросов разминирования, включая обмен информацией о минных полях. Мы рассчитываем, что этот процесс будет ускорен", - заявила М. Захарова.

"Проблема разминирования является наиболее опасной. Россия вносит существенный вклад в процесс постконфликтного разминирования в Нагорном Карабахе и прилегающих ему районах. Усилиями российского миротворческого контингента было обнаружено около 26 тысяч взрывоопасных элементов и было очищено более 2 тыс. гектар. Аналогичные мероприятия проводятся по линии МЧС России", - добавила официальный представитель МИД РФ.