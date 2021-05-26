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Захарова: Россия вовлечена в снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе

Захарова: Россия вовлечена в снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе Баку и Ереван  находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия
Карабах
26 мая 2021 г. 17:56
Захарова: Россия вовлечена в снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе

"Российская сторона плотно вовлечена в разрешение инцидента на армяно-азербайджанской границе и содействие снижению напряженности. Мы поддерживаем контакты с Баку и Ереваном". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать", - заявила М. Захарова.

По ее словам, Баку и Ереван находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия. "Россия предпринимает активные посреднические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, стабилизации ситуации на Южном Кавказе и превращении его в зону процветания", - добавила она.

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