О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия отправляет гуманитарную помощь в Карабах

Россия отправляет гуманитарную помощь в Карабах Колонна из 27 грузовиков с гуманитарной помощью, направленная Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, была встречена Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики на конт
Карабах
399
22 ноября 2020 г. 21:24
Россия отправляет гуманитарную помощь в Карабах

Колонна из 27 грузовиков с гуманитарной помощью, направленная Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, была встречена Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики на контрольно-пропускном пункте Самур.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Планируется, что половину гуманитарной помощи в виде строительных материалов планируется доставить в Шушу, а другую половину - в Ханкенди.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya Şuşa və Xankəndinə humanitar yardım göndərib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi