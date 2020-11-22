Россия отправляет гуманитарную помощь в Карабах

Колонна из 27 грузовиков с гуманитарной помощью, направленная Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, была встречена Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики на конт

Колонна из 27 грузовиков с гуманитарной помощью, направленная Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, была встречена Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики на контрольно-пропускном пункте Самур.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Планируется, что половину гуманитарной помощи в виде строительных материалов планируется доставить в Шушу, а другую половину - в Ханкенди.