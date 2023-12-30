О нас

Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе

Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе Москва и Баку рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания российских миротворцев в карабахском регионе Азербайджане после изменения ситуации в результате антитеррористических мероприятий в сентябре.
Карабах
30 декабря 2023 г. 10:42
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе

Москва и Баку рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания российских миротворцев в карабахском регионе Азербайджана после изменения ситуации в результате антитеррористических мероприятий в сентябре.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью российским СМИ заместитель министра иностранных РФ Михаил Галузин.

Замглавы МИД отметил, что "российский миротворческий контингент был размещен в карабахском регионе Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением" лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года.

М.Галузин особо подчеркнул, что соглашение остается в силе, несмотря на изменение ситуации в регионе после осуществления Азербайджаном антитеррористических мероприятий в сентябре.

"Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение 5 лет, то есть до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления", - сказал он.

Российский миротворческий контингент после сентября свернул ряд постов в Карабахе, вся территория которого уже находится под полным контролем Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanla Qarabağdakı sülhməramlılarla bağlı məsələnin həllini müzakirə edir
Версия на английском языке Russia, Azerbaijan discussing issue of peacekeepers in Karabakh

Самое важное

Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
30 декабря 2023 г. 03:18
Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi