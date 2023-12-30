Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе

Москва и Баку рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания российских миротворцев в карабахском регионе Азербайджане после изменения ситуации в результате антитеррористических мероприятий в сентябре.

Москва и Баку рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания российских миротворцев в карабахском регионе Азербайджана после изменения ситуации в результате антитеррористических мероприятий в сентябре.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью российским СМИ заместитель министра иностранных РФ Михаил Галузин.

Замглавы МИД отметил, что "российский миротворческий контингент был размещен в карабахском регионе Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением" лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года.

М.Галузин особо подчеркнул, что соглашение остается в силе, несмотря на изменение ситуации в регионе после осуществления Азербайджаном антитеррористических мероприятий в сентябре.

"Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение 5 лет, то есть до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления", - сказал он.

Российский миротворческий контингент после сентября свернул ряд постов в Карабахе, вся территория которого уже находится под полным контролем Азербайджана.