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Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией Россия готова всячески содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
30 марта 2022 г. 12:43
Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия готова всячески содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"О важности заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией неоднократно говорил президент Ильхам Алиев. Необходимо создать благоприятную обстановку для создания переговоров по этому вопросу. Россия со своей стороны всегда готова посодействовать подготовке подобного договора", - заявил посол РФ.

По его словам, другими важными задачами являются вопрос разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, а также процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

Посол РФ отметил, что полное выполнении всех параграфов трехстороннего заявления является путем к разблокировке транспортных коммуникаций, а также к установлению добрососедских отношений в регионе, в результате чего выиграют все стороны. На это и нацелен формат 3+3.

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