Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”

Делегация, состоящая из представителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов, государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики и ЗАО “AzerGold”, провела встречу в штабе российских миротворцев.

Делегация, состоящая из представителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов, государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики и ЗАО “AzerGold”, провела встречу в штабе российских миротворцев.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Масим Мамедов.

На встрече было еще раз отмечено, что в соответствии с представленной дорожной картой должен быть осуществлен мониторинг месторождений золота “Гызылбулаг” и медно-молибденового месторождения “Дямирли”, а также решены вопросы организации соответствующих мониторинговых и инвентаризационных работ.

Для проведения мониторинга месторождений не были созданы необходимые условия и выполнение поставленных задач не было достигнуто.

Члены мониторинговой группы еще раз отметили, что незаконная эксплуатация месторождений должна быть прекращена, на территории должны проводиться комплексные мониторинговые работы.