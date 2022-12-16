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Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”

Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли” Делегация, состоящая из представителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов, государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики и ЗАО “AzerGold”, провела встречу в штабе российских миротворцев.
Карабах
16 декабря 2022 г. 13:58
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”

Делегация, состоящая из представителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов, государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики и ЗАО “AzerGold”, провела встречу в штабе российских миротворцев.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Масим Мамедов.

На встрече было еще раз отмечено, что в соответствии с представленной дорожной картой должен быть осуществлен мониторинг месторождений золота “Гызылбулаг” и медно-молибденового месторождения “Дямирли”, а также решены вопросы организации соответствующих мониторинговых и инвентаризационных работ.

Для проведения мониторинга месторождений не были созданы необходимые условия и выполнение поставленных задач не было достигнуто.

Члены мониторинговой группы еще раз отметили, что незаконная эксплуатация месторождений должна быть прекращена, на территории должны проводиться комплексные мониторинговые работы.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers again fail to provide conditions for inspection at Gizilbulag and Damirli fields
Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlıları növbəti dəfə “Qızılbulaq” və “Dəmirli” yataqlarına baxış keçirilməsinə şərait yaratmayıb

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