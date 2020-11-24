Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами

"Уважение к памятникам и пленным закладывает фундамент примирения между народами"

"Ситуация, конечно печальная. За эти 30 лет было утеряно много памятников, в том числе и православных. Как я понимаю, были разрушены целые города, никто не заботился об их сохранности. Надеюсь, что сейчас их восстановлением серьезно озаботятся". Об этом в интервью российскому бюро Report заявил религиовед, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

"Мы со своей стороны, как правозащитный центр Всемирного русского народного собора, тоже будем следить за ситуацией. То, что пострадали не только христианские, но и азербайджанские святыни, это факт. Это все надо оценить. Сам бы туда съездил, когда будет такая возможность, лично бы на это посмотрел. Готов объективно оценить ситуацию", - сказал он.

"Насколько я знаю, как только будет возможным, планируется совместная поездка духовных лидеров Азербайджана на эти территории. Когда это произойдет, сказать сложно. Надеюсь, что все-таки в конце этого года это случится. Надо, на самом деле сначала понять каковы размеры потерь", - подчеркнул руководитель правозащитного центра ВРНС.

Роман Силантьев осудил осквернение мечетей со стороны армянских оккупантов: "Не должно быть двойных стандартов. Очень неразумно было использовать мечети в таком качестве. Может, конечно, люди считали, что они на это землях навсегда, но, как выяснилось, это не так. Надо поступать так, как азербайджанцы поступили с армянской церковью в Баку, которую не осквернили, которая в нормальном состоянии и может когда-нибудь вновь использоваться, когда народы примирятся. Это мудрая позиция. В свое время лично Шейх-уль-ислам походатайствовал по этому вопросу и, несколько я помню, в 2010 году, армянского каталикоса даже водили туда и было что показать".

"Я сторонник того, чтобы ко всем храмам и памятникам относиться одинаково. Уважительное отношение к памятникам, к пленным закладывает фундамент действительного примирения между народами. Очень сложно примириться, когда есть кадры надругательства над могилами, храмами, пленными, телами убитых. Это все надо пресекать", - заключил религиовед.