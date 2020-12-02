Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана

"Отныне начнется новый этап - возрождение из пепла освобожденных азербайджанских районов"

"Возвращение Лачинского района - это и политический и государственно-общественный успех Азербайджана". Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.



"Авантюризм армянской стороны состоял в нежелании выполнять договоренности. Она постоянно пугала Азербайджан признанием Нагорного Карабаха. Но я вам так скажу - никогда ни один оккупант не признавал независимость оккупированных земель другого государства. Это нонсенс. А вот признать эти земли своими, вот на это и был рассчет. Несмотря на все договоренности, которые были подписаны между Азербайджаном и Арменией, Армения всячески пыталась ставить на фактор времени. То есть как можно дольше удерживать территории - лет 50-100, чтобы на каком-то этапе сказать, "извините, так сложилось, что это уже многие годы наши де-факто земли, поэтому давайте теперь признаем их частью Армении де-юре". И вот решительность руководства Азербайджана и азербайджанского народа сорвали эти авантюристские планы", - сказал он.

Эксперт отметил, что с деоккупацией земель стало понятно, что Армения их никогда и не собиралась возвращать добровольно: "Возвращением Лачинского района в состав Азербайджана можно четко констатировать, что, во-первых, планы Армении сорваны и, во-вторых, надо признать, что Армения не собиралась выполнять никакие договоренности. Отныне начнется новый этап - будет буквально осуществляться возрождение из пепла освобожденных азербайджанских районов".

Александр Перенджиев также прокомментировал отмену визита премьер-министра Армении в Россию: "Руководство России, думаю, что решило взять паузу в этом вопросе. Стоит отметить, что на сегодняшний день непонятна степень легитимности самого премьер-министра Пашиняна. Я говорю именно о легитимности, а не законности, потому что он находится на своем посту законно. Но вот насколько он пользуется поддержкой армянского народа, уже большой вопрос. И вот возникает в этом плане для официальной Москвы как бы проблема. Приезжает человек, который не поддерживается армянским народом. Какие с ним можно проводить переговоры и что-то решать? Наверное, следует подождать и посмотреть, что произойдет. Непонятна сама внутриполитическая обстановка в Армении. И речь во время переговоров, скорее всего, будет идти не сколько о судьбе Армении, сколько о судьбе Пашиняна. А Москве, думаю, не хотелось бы брать на себя ответственность за судьбу Никола Воваевича в том смысле, что это все-таки вопрос самого армянского народа. Поэтому, полагаю, и было принято решение отложить эту встречу для того, чтобы понять, в каком качестве и кого мы будем здесь в Москве принимать".