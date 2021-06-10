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Российский политолог: Россия не придает значение статусу Карабаха

Российский политолог: Россия не придает значение статусу Карабаха "Министр иностранных дел Сергей Лавров четко дал понять, что Россия не будет обсуждать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Россия не готова как-то его оценивать и придавать ему значение".
Карабах
10 июня 2021 г. 17:23
Российский политолог: Россия не придает значение статусу Карабаха
Александр Перенджиев
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"Министр иностранных дел Сергей Лавров четко дал понять, что Россия не будет обсуждать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Россия не готова как-то его оценивать и придавать ему значение".

Об этом российскому бюро Report заявил политолог и военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"На сегодняшний день есть определенные договоренности, есть признание территориальной целостности Азербайджана. А о статусе Нагорного Карабаха не прописано ни в одном протоколе или документе. В соответствующих договоренностях затрагиваются вопросы разблокирования экономических связей, транспортных коридоров, но не статуса", - заявил политолог.

"Пока, а может и вообще, Россия этот вопрос затрагивать не будет. Если между Азербайджаном и Арменией будут подписаны мирный договор и соглашение об установлении границ, то, безусловно, тема статуса будет снята с повестки дня", - считает российский эксперт.

По словам А. Перенджиева, для укрепления отношений между армянскими и азербайджанскими народами должны быть созданы экономические механизмы. "Сплочение двух народов должно происходить в рамках хозяйственно-экономической деятельности. Также необходимо уделять особое внимание культурному сотрудничеству стран".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: "Mövcud razılaşmalarda statusdan danışılmır"
Версия на английском языке Russian expert: Russia does not attach any importance to Karabakh's status

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