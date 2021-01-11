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Российский политолог: Карабах - это Азербайджан, обсуждать его статус не имеет смысла

Российский политолог: Карабах - это Азербайджан, обсуждать его статус не имеет смысла "Я считаю, что встреча прошла положительно. Был достаточно продуктивный диалог как с Алиевым, так и Пашиняном. Обсуждены все насущные проблемы и расставлены основные акценты, по которым стоило бы двигаться дальше".
Карабах
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11 января 2021 г. 21:37
Российский политолог: Карабах - это Азербайджан, обсуждать его статус не имеет смысла
Евгений Михайлов

"Я считаю, что встреча прошла положительно. Был достаточно продуктивный диалог как с Алиевым, так и Пашиняном. Обсуждены все насущные проблемы и расставлены основные акценты, по которым стоило бы двигаться дальше".

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя итоги трехсторонней встречи глав Азербайджана, России и Армении.

Эксперт отметил, что Россия не заявляла о нерушимости территориальной целостности Азербайджана: "Встреча была организована по инициативе Путина, а это говорит о том, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Она сделала все возможные и невозможные шаги, чтобы было подписано соглашение".

По словам Михайлова, Карабахский конфликт завершен, но имеются некоторые проблемы, которые необходимо решать: "Я всегда склонялся к мнению о том, что Карабах - это Азербайджан. Обсуждать его статус не имеет смысла. Создается впечатление, что Пашинян пытается использовать нынешнюю ситуацию против Москвы. Россия выступила гарантом мира, который сейчас часто нарушается армянской стороной".

Комментируя разблокировку экономических и транспортных связей между Арменией и Азербайджаном, эксперт считает, что это будет только выгодно армянской стороне: "Открытие дорог с Турцией и Азербайджаном - огромный потенциал для развития Армении. Возможно, они перестанут кричать о том, что их обделили и обидели".

Напомним, что сегодня состоялись трехсторонние переговоры Алиева, Путина и Пашиняна. По итогам встречи, главы стран пришли к выводу, что условия соглашения от 9 ноября прошлого года соблюдаются без серьезных инцидентов, после чего было подписано совместное заявление о развитии Карабаха.

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