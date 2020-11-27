Российский политолог: Франция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ

"Пока Армения не признает поражение, у нее нет будущего"

"Трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией - это произведение искусства Турции, России и Ирана. Это, в моем понимании, победа и Азербайджана, и России, и Турции, и Ирана. Эта война изначально была больше, чем просто война между Азербайджаном и Арменией. У этого конфликта с самого начала был международный статус. Конечно, Франция и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, но, как по мне, они были не помощниками, а вредителями. Они затягивали процесс намеренно". Об этом российскому бюро Report заявил востоковед-тюрколог Юрий Мавашев.

"Я очень рад, что Россия, Турция и Иран, как самостоятельные игроки, взяли на себя ответственность, обязательства. Также и Азербайджан проявил себя как очень ответственный игрок. Азербайджан мог дойти до Ханкенди, продолжить боевые действия и закончить войну. Они закончилась бы самое больше, через две недели. Но руководство Азербайджана проявило ту мудрость, на которую мы все в России рассчитывали. Мы были уверены, что Азербайджан докажет миру, что он ничего общего не имеет ни с какими межэтническими чистками, геноцидами, в которых его могли бы обвинить. Это все ложь. Азербайджан не просто разбил противника на поле боя, он разбил еще и все те заговоры, которые существовали против него со стороны Франции и США", - сказал он.

Говоря о принятии Сенатом Франции резолюции по Карабаху, политолог отметил, что страна должна быть исключена из МГ ОБСЕ: "Франция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ, тем более Азербайджан имеет на это право. Я считаю Россия должна, может неофициально, но поддержать Азербайджан в решении исключить Францию из Минского формата".

Мавашев подчеркнул, что с самого начала войны руководство Франции было на стороне оккупационного режима: "Всю войну Франция показывала, что она поддерживает Армению. Много было сигналов в адрес Франции, в том числе и со стороны Азербайджана. Франция является не просто членом МГ ОБСЕ, а страной-сопредседателем и должна быть ответственным государством. И когда такие страны как Франция не проявляют ответственности, это грустно".

Эксперт также затронул тему нежелания Армении признать поражение: "В Армении ни одна политическая сила не может честно сказать: "Мы проиграли эту войну". Даже Германия, которая могла начать играть между СССР и США и затягивать попытки капитуляции, но она признала свое поражение. Это вполне сравнимые вещи. Надо уметь признавать свое поражение. Это показывает достоинство государства. Если это не принято, если нет сил об этом заявить перед своими гражданами, прежде всего, это значит, что до этих пор у Армении нет никакого будущего. Я не вижу его вообще никак".