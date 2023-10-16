Российский миротворческий контингент свернул еще один наблюдательный пункт в Карабахе

Российский миротворческий контингент, временно дислоцированный в Карабахском регионе Азербайджана, свернул еще один наблюдательный пункт.

Российский миротворческий контингент, временно дислоцированный в Карабахском регионе Азербайджана, свернул еще один наблюдательный пункт.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что с 19 сентября российские миротворцы свернули в общей сложности 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных пунктов.

”За последние сутки факт нарушения режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксирован", - отмечается в сообщении.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Срок пребывания российских миротворцев составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.