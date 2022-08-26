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Российский эксперт: Взятие под полный контроль Лачына - большой успех Азербайджана

Российский эксперт: Взятие под полный контроль Лачына - большой успех Азербайджана "Взятие азербайджанской стороной под полный контроль города Лачына является большим успехом, предопределенным трехсторонним соглашением от ноября 2020 года".
Карабах
26 августа 2022 г. 16:31
Российский эксперт: Взятие под полный контроль Лачына - большой успех Азербайджана

"Взятие азербайджанской стороной под полный контроль города Лачына является большим успехом, предопределенным трехсторонним соглашением от ноября 2020 года".

Об этом в интервью корреспонденту российского бюро Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что Ереван долго планировал затягивать выполнение обязательств перед Баку и Москвой: "Армении не получилось сыграть через Брюссель и затянуть неизбежное. В любом случае на данном этапе несмотря на недовольство армянской стороны и выказываемые ею претензии Москве - все происходящее уже должно было случиться еще раньше, но игры армянских политиков приводили к затягиванию этого процесса", - считает Михайлов.

Политолог рассказал, что ожидает Армению, если Ереван не будет выполнять условия трехсторонних договорённостей: "На мой взгляд, несмотря на недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван окружен враждебными государствами с которыми исторический союзник Россия дружит больше, чем с Ереваном не выдерживает критики. Все это политическое нытье не позволит избежать дальнейшего исполнения трехсторонних соглашений, и это вопрос только времени, когда армяне осознают необходимость подписания мирного договора с Баку", - подчеркнул российский эксперт.

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