Российский эксперт: Взятие под полный контроль Лачына - большой успех Азербайджана

"Взятие азербайджанской стороной под полный контроль города Лачына является большим успехом, предопределенным трехсторонним соглашением от ноября 2020 года".

"Взятие азербайджанской стороной под полный контроль города Лачына является большим успехом, предопределенным трехсторонним соглашением от ноября 2020 года".

Об этом в интервью корреспонденту российского бюро Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что Ереван долго планировал затягивать выполнение обязательств перед Баку и Москвой: "Армении не получилось сыграть через Брюссель и затянуть неизбежное. В любом случае на данном этапе несмотря на недовольство армянской стороны и выказываемые ею претензии Москве - все происходящее уже должно было случиться еще раньше, но игры армянских политиков приводили к затягиванию этого процесса", - считает Михайлов.

Политолог рассказал, что ожидает Армению, если Ереван не будет выполнять условия трехсторонних договорённостей: "На мой взгляд, несмотря на недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван окружен враждебными государствами с которыми исторический союзник Россия дружит больше, чем с Ереваном не выдерживает критики. Все это политическое нытье не позволит избежать дальнейшего исполнения трехсторонних соглашений, и это вопрос только времени, когда армяне осознают необходимость подписания мирного договора с Баку", - подчеркнул российский эксперт.