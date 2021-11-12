Российский эксперт: Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе

Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе.

Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил российский политолог, Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в ходе круглого стола в РИКЦ в Баку.

Политолог отметил важность развития транспортных коммуникаций в регионе, что становится возможным благодаря завершению конфликта между Азербайджаном и Арменией и установлению мира.

По его словам, также важным вопросом является энергетическое сотрудничество Азербайджана с Россией: "В этой сфере необходимо развивать отношения, подписывать долгосрочные договора".

Д. Солонников также подчеркнул заинтересованность России в реализации процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.