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Российский эксперт: Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе

Российский эксперт: Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе.
Карабах
12 ноября 2021 г. 13:27
Российский эксперт: Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе

Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил российский политолог, Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в ходе круглого стола в РИКЦ в Баку.

Политолог отметил важность развития транспортных коммуникаций в регионе, что становится возможным благодаря завершению конфликта между Азербайджаном и Арменией и установлению мира.

По его словам, также важным вопросом является энергетическое сотрудничество Азербайджана с Россией: "В этой сфере необходимо развивать отношения, подписывать долгосрочные договора".

Д. Солонников также подчеркнул заинтересованность России в реализации процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Russian expert: Everyone is keen on final establishment of peace in South Caucasus

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