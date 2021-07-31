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Российский эксперт: Представители стран-посредников будут чаще упоминать о необходимости диалога

Российский эксперт: Представители стран-посредников будут чаще упоминать о необходимости диалога "Можно ожидать, что в ближайшие месяцы представители стран-посредников (более активно – дипломаты США и Франции), а также Еревана будут чаще упоминать о необходимости диалога в формате Минской группы ОБСЕ.
Карабах
31 июля 2021 г. 10:29
Российский эксперт: Представители стран-посредников будут чаще упоминать о необходимости диалога

"Можно ожидать, что в ближайшие месяцы представители стран-посредников (более активно – дипломаты США и Франции), а также Еревана будут чаще упоминать о необходимости диалога в формате Минской группы ОБСЕ.

Об этом Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя назначение Россией Игоря Коваева в качестве нового сопредседателя МГ ОБСЕ.

"Апелляции к этому формату со стороны Еревана все же повторялись неоднократно. Такая позиция определяется как внешнеполитическими мотивами (надежда на возможность получить пространство для маневра за счет разницы между интересами стран-сопредседателей, в частности, на особую позицию Франции), так и внутриполитическими", - отметил он.

По мнению эксперта, назначение нового посланника Москвой - возможность продемонстрировать США и Франции готовность к совместной работе.

"После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе в ноябре 2020 года о необходимости диалога именно в формате МГ ОБСЕ чаще всего заявляли представители США, Франции и целый ряд представителей политического и экспертного сообщества Армении", - подчеркнул он, добавив, что Россия, как третий сопредседатель, также подтверждает готовность к работе в этом формате.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Vasitəçi ölkələrin nümayəndələri dialoqun zəruriliyini tez-tez xatırladacaqlar"
Версия на английском языке Russian expert: Representatives of mediating countries to speak of need for dialogue more often

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