Российский эксперт: Представители стран-посредников будут чаще упоминать о необходимости диалога

"Можно ожидать, что в ближайшие месяцы представители стран-посредников (более активно – дипломаты США и Франции), а также Еревана будут чаще упоминать о необходимости диалога в формате Минской группы ОБСЕ.

"Можно ожидать, что в ближайшие месяцы представители стран-посредников (более активно – дипломаты США и Франции), а также Еревана будут чаще упоминать о необходимости диалога в формате Минской группы ОБСЕ.

Об этом Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя назначение Россией Игоря Коваева в качестве нового сопредседателя МГ ОБСЕ.

"Апелляции к этому формату со стороны Еревана все же повторялись неоднократно. Такая позиция определяется как внешнеполитическими мотивами (надежда на возможность получить пространство для маневра за счет разницы между интересами стран-сопредседателей, в частности, на особую позицию Франции), так и внутриполитическими", - отметил он.

По мнению эксперта, назначение нового посланника Москвой - возможность продемонстрировать США и Франции готовность к совместной работе.

"После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе в ноябре 2020 года о необходимости диалога именно в формате МГ ОБСЕ чаще всего заявляли представители США, Франции и целый ряд представителей политического и экспертного сообщества Армении", - подчеркнул он, добавив, что Россия, как третий сопредседатель, также подтверждает готовность к работе в этом формате.