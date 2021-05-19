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Российский эксперт: Пашинян наносит вред имиджу государств организации ОДКБ

Российский эксперт: Пашинян наносит вред имиджу государств организации ОДКБ Нынешняя напряженная ситуация инсценирована Ереваном из-за приближающихся внеочередных парламентских выборов
Карабах
19 мая 2021 г. 16:50
Российский эксперт: Пашинян наносит вред имиджу государств организации ОДКБ
Андрей Петров

"Обращение Пашиняна к ОДКБ является популистским ходом и попыткой воззвать к внешней силе, чтобы помочь армянским оккупационным планам. ОДКБ здесь ничего не может сделать. Она лишь помогает в случае какой-то военной агрессии и угрозы территориальной целостности своего члена. Здесь этого нет". Об этом российскому бюро Report заявил старший аналитик "Вестник Кавказа" Андрей Петров, комментируя обращение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна к ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации на азербайджано-армянской границе.

По словам экспертам, подобного рода просьбы с армянской стороны наносят вред имиджу ОДКБ: "Получается, что таким образом Пашинян наносит вред имиджу государств организации ОДКБ, показывая, что она не может помочь своим членам в их планах и желаниях. Хотя, конечно, ОДКБ никаким образом к демилитаризации границ не относится".

Петров также подчеркнул, что нынешняя напряженная ситуация инсценирована Ереваном из-за приближающихся внеочередных парламентских выборов: "Сейчас оппозиция использует это для того, чтобы попытаться надавить на власть и показать, что она слаба и не имеет возможности отстаивать свои интересы. А действующая власть со своей стороны вынуждена показывать свою силу, что она может сопротивляться Азербайджану. Но, как обычно это получается во внутренней политике Армении, они снова обратились за помощью к внешним силам: России и ОДКБ".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Paşinyan KTMT dövlətlərinin imicinə xələl gətirir"
Версия на английском языке Russian expert: Pashinyan harms image of CSTO states

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