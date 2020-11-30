Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство

"Осквернение памятников культуры, исторических и религиозных объектов - это безусловно варварство и безусловно осуждаемо"

"Соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией, которое прекратило военные действия - это знаковое событие в регионе". Об этом российскому бюро Репорт заявил эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт также прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о недопущении вмешательства третьих лиц и изменения соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией: "Действительно, прекращение огня - это стабильность, возможность начала мирной жизни и в Азербайджане и в Армении. Однако есть акторы, которые имеют в этом конфликте свои интересы. Эти акторы не раз действовали вопреки интересам других стран, России в том числе. Поэтому здесь сложная ситуация. Насколько прекратится это, покажет время. Но, по крайней мере, четкая и твердая позиция России - во многом залог того, что ситуация по прекращению огня будет продолжаться".

"Осквернение памятников культуры, исторических и религиозных объектов - это безусловно варварство и безусловно осуждаемо. Это преступление. Это совершается определенными преступными элементами. История всех войн имеет, к сожалению, такие трагические и печальные инциденты. Увы, это реалии военного времени", - заключил Борис Долгов, комментируя армянский вандализм на оккупированных территориях Азербайджана.