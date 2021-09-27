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Российский эксперт: Многие пункты трехстороннего заявления не выполняются

Российский эксперт: Многие пункты трехстороннего заявления не выполняются «Несмотря на подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, спустя год мы видим, что многие пункты не выполняются. В этом очевидна вина армянского лобби, распространённого не только в России, но и на Западе. Они пытаются прове
Карабах
27 сентября 2021 г. 16:52
Российский эксперт: Многие пункты трехстороннего заявления не выполняются
Игорь Коротченко

"Несмотря на подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, мы видим, что многие его пункты не выполняются. В этом очевидна вина армянского лобби, распространённого не только в России, но и на Западе".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"До сих пор не выполнен пункт, касающийся открытия Зангезурского транспортного коридора. Также не произведён процесс демаркации и делимитации границ", - отметил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан является триумфатором и победителем в Карабахское войне, но многое еще будет решаться в ближайший год: "Для этого сторонам необходимо экспертно-аналитическое мнение в вопросах реализации пунктов трехстороннего заявления. Будущее региона уже обрисовано - это мир и сотрудничество. В сегодняшней ситуации крайне важны практические шаги".

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