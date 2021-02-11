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Российский эксперт: Минская группа ОБСЕ исчерпала себя

Российский эксперт: Минская группа ОБСЕ исчерпала себя Интервью агентства Report с российским военным экспертом Игорем Коротченко
Карабах
11 февраля 2021 г. 17:01
Российский эксперт: Минская группа ОБСЕ исчерпала себя
Игорь Коротченко

В интервью агентству Report российский военный эксперт Игорь Коротченко поделился своими мыслями о Минской группе ОБСЕ в постконфликтный период, о будущих транспортных и экономических проектах в Карабахе и о том, как Азербайджан достойно победил в информационной войне.

" Я считаю, что Минская группа ОБСЕ исчерпала себя. Во-первых она показала свою неэффективность, а во-вторых, в нынешнем формате, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, деятельность Минской группы ОБСЕ просто не нужна." - заявил И. Коротченко.

По его словам, армянская пропаганда показала, что она себя полностью дискредитировала, была неэффективной: "В конечном итоге работала против интересов своей страны и своего народа. На этом фоне спокойная, четкая аргументация, спокойная позиция ключевых спикеров со стороны Азербайджана, играла свою позитивную консолидирующую роль. Особо хочу отметить, выступление в российских телеэфирах президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пашинян на фоне Алиева просто потерял лицо... даже армянские лоббисты после эфира говорили: " Да, Армения проиграла информационную войну..." Алиев – молодец, об этом говорят даже армянские лоббисты", - заявил И. Коротченко.

Также говоря о новых проектах, которые будут претворены в жизнь в Карабахе в ближайшие годы, эксперт выразил надежду, что "регион будет развиваться на принципах сотрудничества, консолидации и вклада каждой из стран в экономическое процветание".

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Версия на английском языке ВидеоRussian expert: OSCE Minsk Group has reached its limits

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