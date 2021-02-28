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Российский эксперт: Азербайджан больше не хочет войны 

Российский эксперт: Азербайджан больше не хочет войны  Российский военный эксперт Александр Артамонов в интервью агентству News Front прокомментировал недавнее интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ
Карабах
28 февраля 2021 г. 00:21
Российский эксперт: Азербайджан больше не хочет войны 
Александр Артамонов

Российский военный эксперт Александр Артамонов в интервью агентству News Front прокомментировал недавнее интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Как передает Report, эксперт подчеркнул, что, как заявил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан не хочет войны:

"Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сумел дать ответ на события в Ходжалы, не устраивая при этом этнической резни, взял то, что не смог получить ценой 30-летних бесконечных переговоров и теперь не хочет больше ничего, кроме мира. И это говорит о том, что Азербайджан не намерен мстить", — сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Azərbaycan müharibə istəmir"

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