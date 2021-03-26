Российский эксперт: Армяне находят любой повод, чтобы попытаться внести раздор

"Мы уже не раз сталкивались с лживыми обвинениями армянской стороны в том, что Азербайджан разрушает исторические и религиозные сооружения. Однако Азербайджан регулярно доказывает обратное. Он всегда действовал в правовых рамках, в том числе и в данной си

"Мы уже не раз сталкивались с лживыми обвинениями армянской стороны в том, что Азербайджан разрушает исторические и религиозные сооружения. Однако Азербайджан регулярно доказывает обратное. Он всегда действовал в правовых рамках, в том числе и в данной ситуации".

Об этом российскому бюро Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт вспомнил слова известного российского сатирика Михаила Задорнова: "Почему армяне требуют деньги на восстановление своих церквей, а восстанавливают албанские?"

"Он говорил, что не понимает, почему армяне все время врут. В данном случае я также провожу параллели. Армяне все последнее время занимаются фальсификацией как истории, так и событий, происходящих после подписания соглашения", - подчеркнул Михайлов.

Эксперт в данной ситуации поддерживает азербайджанскую сторону и считает, что любые призывы к мировому сообществу повлиять на Азербайджан и тем самым надавить на него не приведут ни к чему хорошему: "Вместо налаживания хороших отношений армяне находят любой повод, чтобы попытаться внести раздор. Сегодня это происходит довольно часто. Но мировое сообщество получает достойный аргументированный ответ от Азербайджана".

Комментируя свой визит в Карабах, Михайлов обратил внимание на то, что христианские церкви находятся в незыблемом состоянии: "Мусульманские святыни полностью разрушены. Та часть армян, которая там присутствовала, не приемлют иные религии, культуры, воззрения, кроме своей. Ведь они "великая Армения". Хотя исторически их величие не доказано. Я поддерживаю мнение о том, что присвоение Арменией на азербайджанских землях исторического христианского наследия является умышленным приданием конфликту религиозной окраски. Использование армянами риторики для разжигания межрелигиозной розни – их обычная практика".

Михайлов отметил, что в данном случае необходимо проводить комиссии с мировыми специалистами и предъявлять счет Еревану за разрушение культурных ценностей, находящихся на ранее оккупированных территориях.