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Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе

Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе "В свете предвыборной ситуации Армения в одностороннем порядке прекратила участие в трехсторонней рабочей группе. Однако после полноценного вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра он даже пальцем не шевельнул, чтобы вернуть своего представ
Карабах
16 августа 2021 г. 16:55
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Олег Кузнецов

"В свете предвыборной ситуации Армения в одностороннем порядке прекратила участие в трехсторонней рабочей группе. Однако после полноценного вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра он даже пальцем не шевельнул, чтобы вернуть своего представителя в состав этой комиссии".

Об этом российскому бюро Report заявил историк и военный эксперт Олег Кузнецов.

По его словам, сегодня никакого процесса постконфликтного урегулирования нет ни в институциональной, ни в практической сфере. А участившиеся случаи перестрелок на границе могут привести к обострению ситуации.

Касаясь предложения армянской стороны о размещении российских миротворцев по всей протяженности армяно-азербайджанской границы, Кузнецов отметил, что это невозможно по двум причинам. Во-первых, "местом дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана определен Карабах, и никуда оттуда они перемещены быть не могут, а численность российских миротворцев в Карабахе определена трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года и не может быть изменена". Кроме того, вся служебно-боевая деятельность пограничников строится по линии прохождения границы, а она не определена, заявил он.

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Версия на английском языке Russian expert: Armenia did not resume its participation in trilateral working group
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Ermənistan üçtərəfli işçi qrupda iştirakı bərpa etməyib"

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