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Российский депутат: Любая оккупация заканчивается поражением

Российский депутат: Любая оккупация заканчивается поражением "Важно, как можно скорее восстановить освобожденные территории, чтобы вынужденные переселенцы смогли сюда вернуться"
Карабах
1 мая 2021 г. 19:46
Российский депутат: Любая оккупация заканчивается поражением
Олег Валенчук

"Важно, как можно скорее восстановить освобожденные территории, чтобы вынужденные переселенцы смогли сюда вернуться".

Об этом Report, в рамках визита российской делегации в Агдам заявил депутат российской Госдумы от “Единой России” Олег Валенчук.

"У меня есть информация, что они хотят вернуться в родные края. Если мы внимательно окунемся в историю, то увидим, что любая оккупация заканчивалась поражением. Так как, захватчики приходят с агрессией, не думая о последствиях. Тоже самое было в недавнем прошлом с СССР, в годы оккупации немцами советских земель. Я убежден, что в скором времени здесь зацветут сады и будут слышны детские голоса", - отметил О.Валенчук.

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