Российский депутат: Любая оккупация заканчивается поражением

"Важно, как можно скорее восстановить освобожденные территории, чтобы вынужденные переселенцы смогли сюда вернуться"

"Важно, как можно скорее восстановить освобожденные территории, чтобы вынужденные переселенцы смогли сюда вернуться".

Об этом Report, в рамках визита российской делегации в Агдам заявил депутат российской Госдумы от “Единой России” Олег Валенчук.

"У меня есть информация, что они хотят вернуться в родные края. Если мы внимательно окунемся в историю, то увидим, что любая оккупация заканчивалась поражением. Так как, захватчики приходят с агрессией, не думая о последствиях. Тоже самое было в недавнем прошлом с СССР, в годы оккупации немцами советских земель. Я убежден, что в скором времени здесь зацветут сады и будут слышны детские голоса", - отметил О.Валенчук.