Российский бизнес проявляет интерес к проектам на освобожденных территориях Азербайджана

Российский бизнес проявляется интерес к реализации работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Российский бизнес проявляет интерес к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров заявил на проходящем в Баку на 20-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федерального Собрания РФ.

Он отметил, что в настоящее время 22 различных проекта по восстановлению освобожденных территорий, в таких сферах, как энергетика, железнодорожный транспорт и другие, находятся на рассмотрении различных госструктур Азербайджана.

По его словам, с 1995 года по 2022 год сумма прямых инвестиций из России в Азербайджан составила 8 млрд долларов, из которых 6 млрд долларов пришлось на ненефтяной сектор.

Низами Сафаров отметил, что также наблюдается увеличение инвестиций из Азербайджана в Россию.

“Товарооборот между странами в 2022 году составил более 2 миллиардов долларов, что на 23% больше, чем в 2021 году. Кроме того, отмечается рост туристического потока”, – отметил депутат.