Российские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня

Российские военнослужащие, которые войдут в состав совместного Российско-Турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, проходят подготовку для совместного выполнения задач по мониторингу р

Российские военнослужащие, которые войдут в состав совместного Российско-Турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, проходят подготовку для совместного выполнения задач по мониторингу режима прекращения огня и готовятся к убытию на территорию Азербайджанской Республики, сообщает Report со ссылкой на сайт минобороны РФ.

"В ходе подготовки военнослужащие изучают структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного Центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой предстоит выполнять задачи", - отмечается в сообщении.

Личный состав Совместного Центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.