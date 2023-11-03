Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один наблюдательный пост

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.
Как сообщает
"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе", — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего с 19 сентября было свернуто девять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов.
Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.
Срок пребывания российских миротворцев составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.