Российские миротворцы свернули в Карабахе очередной наблюдательный пункт

Еще один наблюдательный пункт российских миротворцев в Карабахе закрыт.

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.

Как передает Report , об этом сообщает Министерство обороны России.

Так, количество закрытых наблюдательных пунктов достигло 23.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.