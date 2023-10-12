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Российские миротворцы свернули в Карабахе очередной наблюдательный пункт

Российские миротворцы свернули в Карабахе очередной наблюдательный пункт Еще один наблюдательный пункт российских миротворцев в Карабахе закрыт.
Карабах
12 октября 2023 г. 20:51
Российские миротворцы свернули в Карабахе очередной наблюдательный пункт

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны России.

Так, количество закрытых наблюдательных пунктов достигло 23.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda daha bir müşahidə məntəqəsi bağlanıb

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