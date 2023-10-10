Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев обсуждаются с Баку.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.