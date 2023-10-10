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Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.
Карабах
10 октября 2023 г. 21:03
Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев обсуждаются с Баку.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdakı daha bir müşahidə məntəqəsi ləğv olunub

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