О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российские миротворцы развернули в Карабахе полевой госпиталь

Российские миротворцы развернули в Карабахе полевой госпиталь В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи
Карабах
30 ноября 2020 г. 09:18
Российские миротворцы развернули в Карабахе полевой госпиталь
0 : 00
0 : 00

Подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) развернули в Ханкенди полевой госпиталь. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении минобороны РФ.

Модули военного госпиталя развернули на территории аэропорта в городе Ханкенди.

Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха. На своих фондах медицинский отряд готов разместить до 40 человек.

В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

В специализированном полевом госпитале будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Расчищается от мин территория, на которой построят будущую дорогу в Суговушан
ФотоРасчищается от мин территория, на которой построят будущую дорогу в Суговушан
30 ноября 2020 г. 03:23
Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Путиным по Карабаху
Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Путиным по Карабаху
30 ноября 2020 г. 01:54
В Биласуваре похоронен еще один шехид
ВидеоВ Биласуваре похоронен еще один шехид
29 ноября 2020 г. 22:25
Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России
Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России
29 ноября 2020 г. 19:30
В Билясуваре похоронили шехида
ФотоВ Билясуваре похоронили шехида
29 ноября 2020 г. 17:49
АНАМА: Возвращение людей на освобожденные территории будет раньше
АНАМА: Возвращение людей на освобожденные территории будет раньше
29 ноября 2020 г. 16:37
В Губе состоялись похороны шехида
ФотоВ Губе состоялись похороны шехида
29 ноября 2020 г. 13:33
Кадры из села Шахбулаг Агдамского района
ФотоКадры из села Шахбулаг Агдамского района
29 ноября 2020 г. 12:35
Кадры из освобожденных от оккупации сел Кельбаджарского района
ФотоКадры из освобожденных от оккупации сел Кельбаджарского района
29 ноября 2020 г. 10:07
Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха
Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха
29 ноября 2020 г. 07:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi