Российские миротворцы развернули в Карабахе полевой госпиталь

В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи

Подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) развернули в Ханкенди полевой госпиталь. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении минобороны РФ.

Модули военного госпиталя развернули на территории аэропорта в городе Ханкенди.

Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха. На своих фондах медицинский отряд готов разместить до 40 человек.

В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

В специализированном полевом госпитале будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.