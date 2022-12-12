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Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report

Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report Российские миротворцы повредили автомобиль Информационного агентства Report
Карабах
12 декабря 2022 г. 11:48
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report

Российские миротворцы повредили автомобиль азербайджанского информационного агентства Report.

Как сообщает корреспондент Report с места событий, инцидент произошел в Шуше в ходе акции протеста азербайджанских активистов и членов экологических НПО, требующих прекратить экотеррор в Карабахском экономическом регионе.

Российский миротворец помял прикладом автомата автомобиль информационного агентства Report, сотрудники которого освещают акцию протеста. Автомобиль журналистов был поврежден.

В настоящее время акция протеста продолжается.

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Версия на английском языке ФотоRussian peacekeeper damages Report's vehicle with his weapon
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya sülhməramlılarının hərbçisi “Report”un avtomobilinə avtomat silahla zərər yetirib

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