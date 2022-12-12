Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report

Российские миротворцы повредили автомобиль Информационного агентства Report

Российские миротворцы повредили автомобиль азербайджанского информационного агентства Report.

Как сообщает корреспондент Report с места событий, инцидент произошел в Шуше в ходе акции протеста азербайджанских активистов и членов экологических НПО, требующих прекратить экотеррор в Карабахском экономическом регионе.

Российский миротворец помял прикладом автомата автомобиль информационного агентства Report, сотрудники которого освещают акцию протеста. Автомобиль журналистов был поврежден.

В настоящее время акция протеста продолжается.