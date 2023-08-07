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Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян к мосту Хакари

Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян к мосту Хакари Командование российских миротворческих сил отказалось сопровождать автомобильный марш, организованный армянами к мосту Хакари.
Карабах
7 августа 2023 г. 15:12
Российские миротворцы отказались сопровождать акцию армян к мосту Хакари

Командование российских миротворческих сил отказалось сопровождать автомобильный марш, организованный армянами к мосту Хакари на азербайджано-армянской границе.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

"Согласно положениям трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года российский миротворческий контингент не планирует сопровождать транспортные средства в составе кортежей, а также обеспечивать безопасность проведения различных операций и сборов", - говорится в письме замкомандующего российского миротворческого контингента, полковника Сазонова.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers in Karabakh refuse to accompany Armenians' rally
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı rus sülhməramlıları ermənilərin “aksiyası”nı müşayiət etməkdən imtina edib

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