Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян к мосту Хакари

Командование российских миротворческих сил отказалось сопровождать автомобильный марш, организованный армянами к мосту Хакари.

Командование российских миротворческих сил отказалось сопровождать автомобильный марш, организованный армянами к мосту Хакари на азербайджано-армянской границе.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.



"Согласно положениям трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года российский миротворческий контингент не планирует сопровождать транспортные средства в составе кортежей, а также обеспечивать безопасность проведения различных операций и сборов", - говорится в письме замкомандующего российского миротворческого контингента, полковника Сазонова.