Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог

Военнослужащие Международного противоминного центра минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает Report cо ссылкой на минобороны РФ.

Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1000 взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.