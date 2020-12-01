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Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог
Карабах
1 декабря 2020 г. 09:31
Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

Военнослужащие Международного противоминного центра минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает Report cо ссылкой на минобороны РФ.

Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1000 взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.

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