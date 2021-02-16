Российские миротворцы обеспечили транзит грузов в Кельбаджарский район

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения Азербайджана, России и Армении от 10 ноября прошлого года

"Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов очередная российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 25 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район (генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы)".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения Азербайджана, России и Армении от 10 ноября прошлого года.