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Российские миротворцы обеспечили доставку 150 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район

Российские миротворцы обеспечили доставку 150 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов вторая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из двадцати военных автомобилей КамАЗ и пяти сопровождающих машин, доставила более 150 тон
Карабах
8 февраля 2021 г. 09:50
Российские миротворцы обеспечили доставку 150 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район
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Российские миротворцы обеспечили доставку 150 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район. Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов вторая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из двадцати военных автомобилей КамАЗ и пяти сопровождающих машин, доставила более 150 тонн строительных материалов в Кельбаджарский район.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

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