РМК устанавливает модульные жилблоки на дороге Шуша-Ханкенди, где проходит акция НПО - ВИДЕО

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Карабахского района Азербайджана, начали устанавливать акции модульные жилищные блоки на дороге Шуша-Ханкенди - в районе, где азербайджанские активисты и представители НПО проводят акцию протес

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Карабахского экономического района Азербайджана, устанавливают модульные жилые блоки на дороге Шуша-Ханкенди - в районе, где азербайджанские активисты и представители НПО проводят акцию протеста.

Сотрудник Report сообщает, что модули, доставленные сюда со вчерашнего дня, выгружаются с грузовиков подъемным краном.

Жилые блоки предназначены для отдыха личного состава.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.