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Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана Российские компании готовы принять участие в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
11 июня 2021 г. 12:56
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Российские компании готовы принять участие в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Что касается восстановления жизни в регионах, то да, конечно, мы бы с удовольствием ознакомились с перечнем предложений азербайджанской стороны в отношении того, на каком этапе и в какой форме российские компании могут присоединиться.

Как мы знаем, азербайджанское руководство сейчас разрабатывает планы по восстановлению конкретных районов, например, Агдамского. За этим должны последовать планы и программы восстановления и других районов. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этому процессу", - заявил посол России.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinin bərpasında iştirak edə bilər
Версия на английском языке Russian companies ready to take part in restoration of liberated Azerbaijani lands

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