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Романенко: Разворовывать природные богатства Азербайджана никто не имеет право

Романенко: Разворовывать природные богатства Азербайджана никто не имеет право Многие армяне сейчас находятся в заблуждении.
Карабах
1 февраля 2023 г. 13:50
Романенко: Разворовывать природные богатства Азербайджана никто не имеет право

"Наша миссия - поддержать протест экоактивистов, чтобы природные богатства Азербайджана не были разворованы".

Об этом Report заявил представитель Землячества казаков Азербайджана Иван Романенко.

Представители местной русской общины прибыли сегодня на место проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. В состав делегации входит около 30 человек.

Представитель Землячества казаков напомнил, что на территории суверенного государства, какие-либо работы должны проводится только с разрешения руководства страны.

"Воровать богатства Азербайджана никто не имеет право, если же есть воровство, то те, кто это сделал, должны получить соответствующее наказание",- добавил Романенко.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 52-й день.

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Версия на английском языке Cossack community: No one has right to plunder natural resources of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Romanenko: “Azərbaycanın təbii sərvətlərini talan etməyə heç kimin haqqı yoxdur”

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