О нас

Родственники задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих обратились в Европейский суд

Родственники задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих обратились в Европейский суд Родственники заблудившихся азербайджанских военнослужащих, задержанных в Армении, обратились в Европейский суд по правам человека с требованием обязать власти Армении обеспечить их безопасность и медицинскую помощь.
Карабах
15 апреля 2023 г. 12:44
Родственники задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих обратились в Европейский суд

Родственники заблудившихся азербайджанских военнослужащих, оказавшихся на территории соседней страны и задержанных в Армении, обратились в Европейский суд по правам человека с требованием обязать ее власти обеспечить их безопасность и оказание им медицинской помощи.

Как передает Report, после опубликованных в СМИ видео и фотоматериалов, где содержатся факты насилия в отношении азербайджанского военнослужащего, родственники Гусейна Ахундова и Акшина Бабирова обратились в Европейский суд по правам человека с требованием применить промежуточные меры в отношении Армении.

В обращении содержится призыв незамедлительно обязать власти Армении обеспечить безопасность азербайджанских военнослужащих и оказание им медицинской помощи, а также о предоставлении информации об их местонахождении, условиях содержания и состоянии здоровья.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Relatives of Azerbaijani servicemen detained in Armenia appeal to European Court

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi