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Родители пропавших армянских военнослужащих: Минобороны вообще не владеет ситуацией

Родители пропавших армянских военнослужащих: Минобороны вообще не владеет ситуацией Встреча родителей пропавших без вести во второй карабахской войне военнослужащих с главой Генштаба Минобороны Армении и другими представителями ведомства не дала результатов
Карабах
10 апреля 2021 г. 00:17
Родители пропавших армянских военнослужащих: Минобороны вообще не владеет ситуацией

Встреча родителей пропавших без вести во второй карабахской войне армянских военнослужащих с главой Генштаба Минобороны Армении и другими представителями ведомства не дала результатов.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

После встречи, которая длилась более 4 часов, родители заявили журналистам, что их не устраивают результаты переговоров.

"Начальник Генштаба говорит, что это дело не в его полномочиях, не может решить какой-либо вопрос. Никаких ожиданий нет. Говорят, что работают, но мы не понимаем, над чем. Эти люди абсолютно не владеют ситуацией", - заявил один из родителей.

Тем не менее, близкие пропавших без вести военнослужащих открыли подъезды к административному комплексу министерства обороны Армении, которые заблокировали вчера.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər: Müdafiə Nazirliyi vəziyyəti qətiyyən idarə edə bilmir

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