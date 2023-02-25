Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас

Многие в Азербайджане слышали имя этого литовца, в том числе благодаря которому мир узнал правду о Ходжалы.

Многие в Азербайджане слышали имя этого литовца, в том числе благодаря которому мир узнал правду о Ходжалы.

Ричардас Лапаитис стал другом для многих в нашей стране, даже никогда не встречавшихся с ним лично, потому что он разделил с ними боль Первой карабахской войны.

Литовский журналист и фотокорреспондент, оказавшийся на передовой в Карабахе в начале 90-х и ставший свидетелем несправедливостей и жестокости по отношению к азербайджанскому населению региона, не стал отворачиваться от увиденного и постарался донести пережитое до мира.

После войны он не раз возвращался в Азербайджан и стал одним из важных свидетелей событий тех лет, в том числе, приняв участие в фильме "Бесконечный коридор", о жестокой резне, учиненной армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского города Ходжалы в Карабахе.

Наш корреспондент в Вильнюсе встретился с Ричардасом и взял у него интервью.

- В 1990-е годы, в разгар войны в Карабахе, вы, будучи совсем молодым журналистом, решили приехать в Азербайджан, в зону боевых действий. Что вас к этому побудило?

- Моя поездка в Карабах в самый горячий момент, когда шли активные бои, имела несколько причин. Одна из них, в том числе, - личная трагедия моего друга Шахина Бабаева, который во время событий Черного января [ввод советских войск в Баку 20 января 1990 года] потерял брата, которого зверски убили советские солдаты.

В то время западные страны поддерживали Михаила Горбачева, как какого-то нового пророка, демократа, который разваливает железный занавес для многих стран. Для Горбачева на Западе был везде зеленый свет, его везде хорошо принимали. На самом деле это был палач.

Судьба Азербайджана, судьба Карабаха решалась в коридорах Кремля. Террористические и националистические партии, такие как «Дашнактютюн», мечтавшие о «Великой Армении», думали, что на территории современного Азербайджана могут создать свое мифическое царство. И Горбачев сделал все, чтобы им это удалось, оставаясь при этом героем в глазах европейцев.

Москва всегда стремилась не отпускать Азербайджан из зоны своего влияния, видя в нем ворота на Восток, вдобавок богатый ресурсами. Армения же была инструментом против Турции и тюркского мира. Ведь именно Россия создала Армению на территории Азербайджана.

Я видел большую несправедливость в том, что Азербайджан находился в информационной блокаде, в то время как в Армении работало много зарубежных журналистов. В этом информационном вакууме и начали твориться страшные вещи. Международные организации закрывали глаза на происходившее, мировое сообщество поддержило Горбачева, а на Южном Кавказе начинался настоящий террор, убийства и изгнание азербайджанцев с родных земель.

- Любая война – это в первую очередь людское горе. Каково ваше впечатление было от встреч с теми, кто пережил армянский плен?

После Ходжалинской резни мне удалось поговорить со многими людьми, вернувшимися из армянского плена. Кого-то выкупали за бензин, кого-то - за деньги, или через знакомых. Они возвращались в ужасном состоянии - над ними издевались, морили голодом, избивали сильно. Они пережили там настоящий ад. Всем была нужна медицинская помощь.

Такого насилия, какое испытали азербайджанские дети, женщины и старики, в истории человечества редко встретишь. Когда я увидел азербайджанских пленных, которые вернулись из настоящего ада, у меня не осталось никаких сомнений в том, что здесь нужны честные журналисты, чтобы мир узнал правду.

- Сложно ли было вам донести правду до зарубежной аудитории. Получали ли вы какую-нибудь поддержку?

Вы поймите, что тогда были другие времена. Сейчас есть интернет, мобильная связь. А тогда надо было вернуться в Литву на поезде, через Москву. А это занимает время, и ситуация на фронте уже меняется.

У армян была сильная диаспора в странах Балтии, и любая редакция осторожно смотрела на происходящее в Азербайджане, они опасались, что армянская диаспора может подать в суд и обвинить их в клевете.

Единственное, что спасало, это то, что я был в тех местах, видел все своими глазами. И поэтому они принимали мои материалы, хотя эти репортажи были ужасными по своему содержанию, ведь только в Ходжалы за одну ночь было убито больше 600 человек. Люди были зверски убиты.

Литовская общественность очень тяжело воспринимала эту информацию. Печататься на эту тему было очень тяжело. Да и сейчас нелегко. Мне кажется, никому не нужна чужая боль, так было и так это есть до сих пор.

Но если злодеям дать возможность творить и дальше свои злодеяния, то похожий геноцид, как в Ходжалы, может повториться в любой стране мира. Мой долг военного журналиста заключался в том, чтобы доносить правду любыми путями, порой даже рискую жизнью.

- Как отнеслись литовцы к Ходжалинской трагедии после публикации ваших статей и как они относятся сейчас?

-Несмотря на то, что армянская диаспора опровергала убийства в Ходжалы, литовцы начали задумываться о том, что там происходит что-то нехорошее. Они были в шоке от той жестокости.

Мы знали в советское время о событиях в Афганистане, но только с подачи советской печати. А Карабах был первым вооруженным конфликтом на постсоветском пространстве. Поэтому литовцы интересовались конфликтом, но больше информации было с армянской стороны.

Армяне говорили, что они маленький народ в окружении турков, что их убивают, уничтожают. И это воспринималось довольно легко в Прибалтике, и особенно в Литве. Хотя на самом деле все было наоборот. Уничтожались сотни азербайджанских сел, ведь было не только Ходжалы, но и Гарадаглы, Агдабанская трагедия и отдельные массовые убийства.

Дашнаки хотели как можно больше территорий, чтобы там не осталось ни одного турка, как они говорили. И вы учтите, что вслед за моей статьей появлялась статья армянской стороны, которая все опровергала. После моего выступления на радио, обязательно появлялись сообщения армянской диаспоры.

И даже по сей день с трудом можно доносить правду о Карабахе. То, что сейчас весь мир поддерживает Украину, этого нет на Кавказе. До сих пор никто не осудил агрессора, Армению, за то, что она совершила на территории Азербайджана. 20% территории Азербайджана 30 лет находились под оккупацией, и там было уничтожено все - села, дома, мечети. Страшная картина открылась там после второй Карабахской войны, и, к сожалению, никто не осудил страну-агрессора.

- При просмотре фильма "Бесконечный коридор" невозможно сдержать слез. Вы же были живым свидетелем этой трагедии. Наверное, трудно жить с этими воспоминаниями. Однако вы не только не забываете сами, но и стараетесь, чтобы об этом помнили другие. Вам когда-нибудь хотелось забыть об этом?

- Любая война в любой точке мира, будь то Украина, Сирия или Карабах, оставляет глубокий и очень печальный отпечаток. Даже читая статью о войне, у нас остается отпечаток, а тут ты военный журналист и едешь в зону конфликта.

Меня всегда сильно волновала судьба человека. В Карабахе многие азербайджанские семьи не только потеряли ребенка, или отца и мать. В некоторых больших семьях теряли по 18-20 родственников. И как можно не реагировать на такое?! Когда ты видишь ребенка с осколочными и пулевыми ранениями, как на это спокойно смотреть?

Я многие годы волонтерствовал в прифронтовой зоне, видел, как живут беженцы, видел, что агрессия армянских националистов и политиков повлияла на жизнь многих поколений, и эта жизнь до сих пор не восстановлена.

Это не могло не повлиять на мое мировозрение, моя жизнь изменилась, мой мир изменился. Но я понял одну вещь – там, где справедливость закрывает глаза, начинаются бесчинства, безнаказанность. Там человеческая жизнь дешевле свинца, обрывающего его. Поэтому я по сей день продолжаю бороться за справедливость.

- Будучи военным журналистом, вы стали свидетелями многих войн. Какая из увиденных трагедий, по вашему мнению, наиболее страшная?

Я думаю, что главное, для чего нужны военные журналисты - это доносить правду.

Что касается Карабаха, к сожалению, в свое время международные организации не высказали четко свою позицию. Надо четко и ясно обозначить – есть государственная граница и никакие образования не могут быть на территории Азербайджана по чужой воле.

Карабах - это всемирно признанная территория Азербайджана. Поэтому мне хочется, чтобы в Карабах как можно скорее пришла мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться там жить. Это минимум того, что мы можем сделать для миллиона беженцев.

Я всегда душой и сердцем буду за справедливую позицию Азербайджана.

- Планируете ли какой-либо новый проект, связанный с Карабахом, с трагедией 90-х и победой в 2020-м?

-Я уже несколько раз посетил освобожденные территории и был шокирован тем, с какой ненавистью армянские националисты и политики отнеслись к азербайджанским городам и селам. Там все разрушено - не только дома, культурные объекты, но и людская жизнь.

Азербайджанцы в течение 30 лет надеялись вернуться в свободный Карабах и найти что-то свое родное. Но увидели печальную картину - вся территория заминирована, все имущество разграблено, дома разобраны по кирпичикам.

У меня возникла новая идея: надо снять новый фильм, выпустить новые фотоальбомы об этом, сделать книгу. Надеюсь, что в ближайшем будущем вы увидите плоды моих трудов.