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Путин: РФ заинтересована в подключении партнеров по СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху

Путин: РФ заинтересована в подключении партнеров по СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху Россия заинтересована в подключении партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху
Карабах
2 декабря 2020 г. 13:48
Путин: РФ заинтересована в подключении партнеров по СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху
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Россия заинтересована в подключении партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, открывая саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Договоренности России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху последовательно реализуются, сообщил Путин.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Также пять дополнительных центров сформированы в Нагорном Карабахе для решения гуманитарных задач.

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Версия на английском языке Putin: Russia is interested in CIS partners’ involvement in humanitarian efforts on Karabakh
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Rusiya Qarabağdakı humanitar fəaliyyətə MDB ölkələrinin qoşulmasında maraqlıdır"

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