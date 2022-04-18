Резня в Башлыбеле глазами очевидцев

В 29-ю годовщину резни в Башлыбеле был организован визит членов семей и очевидцев этой трагедии в Кяльбаджар. Как сообщает сотрудник Report, командированный в Кяльбаджар, визит был организован Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных п

В 29-ю годовщину резни в Башлыбеле был организован визит членов семей и очевидцев этой трагедии в Кяльбаджар.



Как сообщает сотрудник Report, командированный в Кяльбаджар, визит был организован Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.



Члены семей жертв резни и очевидцы побывали на месте трагедии и почтили память шехидов.



По словам Мазахира Аббасгулиева, служившего в танковых войсках в ходе Первой Карабахской войны, в день, когда произошла кровавая трагедия в Кяльбаджаре, 9 солдат из Лачина спрятали нескольких жителей села в пещерах, а сами бросились в бой с армянскими головорезами. Боевой товарищ нашего собеседника - Вугар Абдуллаев, проявив настоящий героизм, стал шехидом: "В итоге мы с восемью бойцами сумели спрятать в укрытиях 62 мирных жителя. Армянскими бандитами было убито 27 мирных жителя. Они заживо сожгли пожилого Гусейна Гусейнова. Жителя села, страдающего психическим заболеванием Гасана Агаева, пытали. 19 жителей села, состоящих из пожилых людей, женщин и детей, были взяты армянскими военными в заложники. А 30 человек, спасшихся от вражеской пули, укрылись в горах и провели в осаде 113 дней. 22 июля 1993 года 29 человек, выйдя из окружения и пройдя пешком четверо суток, смогли перебраться в Дашкесан. Один человек - участник Первой и Второй Мировых войн - Алескер Алескеров не покинул родную землю, он считается пропавшим без вести".



По словам участника Первой Карабахской войны Салима Мехтиева, под покровом ночи им удалось выбраться из пещер и дойти потайными тропами до родного села, взять кое-какие припасы и вновь вернуться в укрытие: "Из 62 человек 48 были жителями села Башлыбель, 1 - села Тахтабаши, 4 - Лачинского района и еще 9 военнослужащих из отряда самообороны. 18 апреля нам на встречу выехал автомобиль "Нива", в котором сидели трое вооруженных армян. Мы уничтожили двоих, одному удалось сбежать".



С.Мехтиев отметил, что, члены армянских бандформирований взяли в заложники многих жителей, поскольку хорошо владели азербайджанским языком, что сбивало с толку: "Они кричали, мол, выходите, армяне ушли, давайте бежать. Но я понял, что это были армяне. 113 дней мы провели в осаде. А после 19 апреля 1993 года 29 выживших сумели спастись, перебравшись через горные перевалы к селу Чайкенд Кяльбаджарского района, оттуда перемахнули через Тертерчай и гору Гошгар, и, пробираясь сквозь леса, в июле добрались, наконец, до села Зивлан Дашкесанского района".



Отметим, что оставшиеся в живых жители села Башлыбель, разделившись на две группы, невзирая на опасность, похоронили 12 убитых односельчан (по шесть в два ряда) ночью 12 мая 1993 года.



До оккупации население села Башлыбель составляло 1790 человек. В селе было 323 жилых дома, средняя школа на 380 ученических мест, детский сад на 45 мест, больница на 45 коек. В период оккупации в селе функционировали 6 магазинов, 1 баня, 1 пекарня, 1 клуб, 1 Дом Культуры, 2 библиотеки.