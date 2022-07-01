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Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг

Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг Работа, которую провело правительство Азербайджана для строительства умного села в Зангилане, что позволит вернутся вынужденным переселенцам, является очень важным шагом.
Карабах
1 июля 2022 г. 14:41
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг

Работа правительства Азербайджана по строительству "умного" села в Зангилане, куда смогут вернуться вынужденные переселенцы, является очень важным шагом.

Об этом Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Она отметила, что хоть она и была на различных освобожденных территориях Азербайджана, Зангилан она посетила первый раз.

"Мы с нетерпением ждем, как вернувшиеся в Зангилан вынужденные переселенцы возобновят свою мирную жизнь здесь", — сказала Андреева, отметив, что очень впечатлена инфраструктурой и условиями в "умном" селе.

По словам резидента-координатора, что международные структуры в рамках ООН могут оказать поддержку Азербайджану в мониторинге чистоты воды и мерах по ее очистке, чтобы она стала пригодной для использования в качестве питьевой и в сельском хозяйстве.

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Версия на английском языке UN Resident Coordinator: Construction of "smart" village in Zangilan is very important step "
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi: “Zəngilanda “ağıllı kənd”in salınması çox mühüm addımdır”

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