Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг

Работа, которую провело правительство Азербайджана для строительства умного села в Зангилане, что позволит вернутся вынужденным переселенцам, является очень важным шагом.

Работа правительства Азербайджана по строительству "умного" села в Зангилане, куда смогут вернуться вынужденные переселенцы, является очень важным шагом.

Об этом Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Она отметила, что хоть она и была на различных освобожденных территориях Азербайджана, Зангилан она посетила первый раз.

"Мы с нетерпением ждем, как вернувшиеся в Зангилан вынужденные переселенцы возобновят свою мирную жизнь здесь", — сказала Андреева, отметив, что очень впечатлена инфраструктурой и условиями в "умном" селе.

По словам резидента-координатора, что международные структуры в рамках ООН могут оказать поддержку Азербайджану в мониторинге чистоты воды и мерах по ее очистке, чтобы она стала пригодной для использования в качестве питьевой и в сельском хозяйстве.