Резидент-координатор ООН: Гордимся своим давним партнерством с ANAMA

ООН в Азербайджане гордится своим давним партнерством с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) с 1999 года.

ООН в Азербайджане гордится своим давним партнерством с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) с 1999 года.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"С величайшей благодарностью и восхищением я отмечаю непоколебимую приверженность отважных экспертов ANAMA по разминированию, которые неустанно работают над устранением опасности взрывоопасных боеприпасов, часто подвергаясь значительному личному риску", - заявила она.

По словам Владанки Андреевой, после завершения войны в 2020 году ООН помогла мобилизовать на процесс разминирования в Азербайджане более 11 млн долларов США.

"Противоминная деятельность в странах, затронутых наземными минами, включая Азербайджан, является фундаментальным требованием для устойчивого развития и прочного мира", - заявила резидент-координатор ООН.