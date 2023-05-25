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Резидент-координатор ООН: Гордимся своим давним партнерством с ANAMA

Резидент-координатор ООН: Гордимся своим давним партнерством с ANAMA ООН в Азербайджане гордится своим давним партнерством с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) с 1999 года.
Карабах
25 мая 2023 г. 13:31
Резидент-координатор ООН: Гордимся своим давним партнерством с ANAMA

ООН в Азербайджане гордится своим давним партнерством с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) с 1999 года.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"С величайшей благодарностью и восхищением я отмечаю непоколебимую приверженность отважных экспертов ANAMA по разминированию, которые неустанно работают над устранением опасности взрывоопасных боеприпасов, часто подвергаясь значительному личному риску", - заявила она.

По словам Владанки Андреевой, после завершения войны в 2020 году ООН помогла мобилизовать на процесс разминирования в Азербайджане более 11 млн долларов США.

"Противоминная деятельность в странах, затронутых наземными минами, включая Азербайджан, является фундаментальным требованием для устойчивого развития и прочного мира", - заявила резидент-координатор ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi: “ANAMA ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığımızla fəxr edirik”

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